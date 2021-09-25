Горняк22: СМИ раскрыли содержание предсмертной записки главы пермского СК

Следственный комитет РФ Фото: sledcom.ru

По данным «Ъ», у Сарапульцева не было проблем на работе, при этом ранее он уже якобы предпринимал попытку свести счеты с жизнью

Руководитель следственного управления СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцева, тело которого с признаками суицида нашли в собственном доме, оставил предсмертную записку. Об этом сообщает «Коммерсант».

На листе бумаге, обнаруженном на месте происшествия, Сарапульцев пишет, что «пожил достаточно» и просит прощения у бога «за все прегрешения».

По сведениям издания, тело нашла супруга главы управления.

Ранее «Толк» сообщал о том, что накануне самоубийства участвовал в совещании у начальства, посвященному вооруженному нападению на пермский вуз. После этого от расследования отстранили многих следователей.

Сергей Сарапульцев возглавлял Следственный комитет Пермского края с 2018 года. Коллеги отзываются о нем положительно.

ТОЛК