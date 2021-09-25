Горняк22: Что за игра Diablo 2 и почему игроки всего мира не могут в нее попасть

Клавиатура. Компьютер Фото: pixabay.com

23 сентября состоялся релиз ремейка легендарной игры. Однако уже в первый день сервера обвалились, игроки всех платформ не могут к ним подключиться

Почему недоступен сервер с игрой Diablo 2

Сервера с Diablo 2: Resurrected стали недоступны уже в первый день после выхода игры, так как не выдержали нагрузку и обвалились. Об этом пишет портал championat.com.

Такая же история была с игрой Diablo 3, но тогда восстановление доступа ушло несколько дней. Разработчики уверяют, что на этот раз ошибку устранят быстрее, а также советуют не стараться прорываться в игру в это время.

К серверам не могут подключиться игроки платформ PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

О чем игра Diablo 2

Diablo 2: Resurrected – ремейк легендарной Diablo 2 с дополнением Lord of Destruction. В новой версии у игроков появилась возможность переключаться на оригинальную графику нажатием одной кнопки. В остальном – та же самая Diablo 2.

Diablo 2 – одна из самых популярных игр в жанре rogue-RPG, в которой игроманы со всего мира пропадают месяцами. Действия разворачиваются в вымышленном городе Санктуарий. По сюжету, главный герой, который смог победить Диабло, сам становится одержим демонами.

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