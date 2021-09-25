Горняк22: Автоцентр прокомментировал историю заринчанки про «кабальный автокредит»

Автосалон. Фото иллюстративное Фото: Анна Меньшикова

Семья, купившая авто в кредит за 1,5 млн рублей, считает себя обманутой и готовится идти в полицию. Но в автосалоне говорят, что все по закону

Юридический отдел барнаульского автосалона*, на который «Толку» пожаловалась жительница Заринска, прокомментировал ее заявления. В организации утверждают, что не навязывали женщине автокредит, а договор купли-продажи ее автомобиля подписывался одномоментно с кредитным, а не до него, как заявляет заринчанка.

Напомним, женщина утверждает, что собиралась приобрести по акции Hyundai Creta за 937 тыс. рублей в автосалоне на ул. Малахова. Ее убедили, что акция действует только для тех клиентов, кто берет автокредит – мол, за наличку никак не получится.

«Если у покупателя отсутствуют наличные денежные средства в размере, необходимом для приобретения автомобиля, от его имени сотрудниками кредитного отдела в банки направляются заявки на предоставление кредита. При наличии автомобиля, который он хочет сдать по программе утилизации или trade-in, после оценки он вносится в счет оплаты по договору купли-продажи», – заявили в автоцентре.

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Жительница Заринска акцентировала внимание на том, что договор купли-продажи старого семейного автомобиля был подписан до кредитного: первый днем около 14 часов, второй уже к часу ночи. «Менеджер Дмитрий настаивал: рассказал, что данный договор нужен ему для гарантии банку, только в таком случае нам оформят кредит», – рассказала «Толку» женщина.

«После согласования всех условий совершения сделки (в том числе, стоимости автомобиля, размера суммы кредита, процентной ставки, суммы ежемесячного платежа по кредиту, размера первоначального взноса) ДО заключения договоров купли-продажи и кредитного договора покупателем собственноручно составляется документ (согласовательный лист), в котором последний изъявляет свою волю и согласие на заключение сделки на согласованных с автосалоном и банком условиях», – ответили в автосалоне.

После подписания всех бумаг, по словам заринчанки, менеджер Дмитрий включил видеокамеру на телефоне и заставил ее мужа (владельца авто) прочитать слова с листка о том, что он «в твердом уме и памяти» заключил сделку. Семья уверена, что это видео теперь послужит гарантией того, что их не вводили в заблуждение, хотя они уверены в обратном.

«В целях фиксации волеизъявления покупателя на приобретение автомобиля (в том числе с использованием кредитных денежных средств) производится видеозапись клиента. Только после этого составляются основной договор купли-продажи, договор купли-продажи транспортного средства, принадлежащего покупателю, а также кредитный договор, а после изучения всех нюансов покупателем подписываются одномоментно», – уверяют в автосалоне.

Также автосалон заверил «Толк», что «действует добросовестно и открыто», и предоставляет всю необходимую информацию о товаре (автомобиле), а также об условиях заключения сделки.

Но и здесь заринчанка готова возражать: так, к примеру, им сказали, что нужно подписать договор на юридическое сопровождение за 73 тыс. рублей, но от него можно отказаться в течение 10 дней. Теперь же они не могут совершить отказ – юристы, к которым обратилась семья, поясняют, что это невозможно.

Сейчас семья готовит заявление в полицию, и призывает возможных пострадавших связаться с ними для объединения усилий. Оставить свои контакты для связи с семьей можно через почту редакции tolknews@gmail.com.

*Название автосалона не указано в целях защиты интересов читательницы, так как в случае отсутствия веских доказательств недобросовестности действий продавца ее могут привлечь к ответственности по ст. 128.1 УК РФ («Клевета»).

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