Горняк22: Утренние заморозки от -2 до -8 обещают синоптики Алтайскому краю

Осень. Первый снег Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Несмотря на то, что днем в Алтайском крае в ближайшие дни еще можно согреться (обещают от +10 до +12), в ночные часы будет дождливо и холодно

Порывистый ветер, умеренные дожди, а по утрам мокрый снег прогнозирует на приближающиеся выходные дни Алтайский ЦГМС. Характер погоды будет крайне неустойчивым.

В ночь на субботу, 25 сентября, в Алтайском крае возможны заморозки до -2 градусов. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Днем термометры покажут от +7 до +12 градусов, однако возможны дожди. Ветер юго-западный, от 7 до 12 м/с, вероятны порывы до 17 м/с.

В Барнауле в субботу днем ожидается от +7 до +9 градусов, также пройдет умеренный дождь в течение дня, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В ночь на воскресенье, 26 сентября, на Алтае также возможны заморозки до -2, небольшие дожди, местами переходящие в мокрый снег. Днем в крае будет от +3 до +8 градусов, дожди. Ветер сменит направление и станет холодным – северо-западный, 4-9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.

В Барнауле в последний день недели тоже похолодает до +4 градусов, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный, 4-9 м/с.

А вот к понедельнику, 27 сентября, значительно похолодает ночью: возможны заморозки от -3 до -8 (при прояснениях). Местами по востоку и предгорьям вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-восточного направления, 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с.

Днем температура воздуха будет колебаться от +5 до +10 градусов, возможны небольшие осадки в виде дождя.

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