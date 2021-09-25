Горняк22: Роспотребнадзор «надеется» на более низкую заболеваемость коронавирусом

Коронавирус, пандемия Фото: Анна Меньшикова

Несмотря на вакцинацию, масочный режим, социальную дистанцию и гигиену необходимо жестко соблюдать, заявили в Роспотребнадзоре

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России осенью может быть прошлогодней при определенных условиях, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. «Надеемся, что в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом», – цитируют специалиста РИА Новости.

Он отметил, что масочный режим пока никто не отменял, постановление главного государственного врача России продолжает действовать и маски нужно носить. В пример Горелов привел азиатские страны, где очень высокая дисциплина по этому вопросу.

Эпидемиолог отметил, что уже около 40 млн россиян сделали прививку от COVID-19, а часть населения переболели. Но для достижения популяционного иммунитета и создания необходимой иммунной прослойки вакцинированных должно быть еще больше.

«Многое зависит от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики — моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию», — сказал Горелов.

За последние сутки в России выявили 21,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом, умерли 820 человек (годом ранее – 6,4 тыс. заболели, 150 умерли).

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