Горняк22: Уроженка Барнаула Мария Бутина проиграла выборы в Госдуму

Мария Бутина Фото: instagram.com/butina_maria

Бывшая американская заключенная может получить мандат из другой региональной группы или федерального списка. Для этого кто-то должен будет уступить ей свое место

Уроженка Барнаула Мария Бутина не получила думский мандат в Кировской области, где ранее баллотировалась от «Единой России», сообщает «Вятка-на-Сети».

Стало известно, что Бутина не прошла в Госдуму из-за низкой поддержки партии в регионе. В Кировской области на этих выборах зафиксировали один из худших показателей «Единой России». По этой причине партия осталась без «списочников» от области в Госдуме.

Именно по партийным спискам от этого региона баллотировалась Мария Бутина. Номинально она шла на втором месте, первую строчку занимал губернатор области Игорь Васильев, который, видимо, должен был отказаться от мандата.

Для другого уроженца Алтайского края выборы прошли гораздо удачнее. Известный политик Владимир Рыжков прошел в Мосгордуму по 37-му округу. Депутат отметил, что войдет во фракцию «Яблоко», где будет реализовывать свою программу. Рыжкова поддержали 21,55% избирателей.

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