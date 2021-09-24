Горняк22: Заграница «помогла»: алтайских депутатов выбирали в десятках государств

Выборы 2021. Голосование Фото: Олег Укладов

Не менее 20 тысяч человек граждан России, проживающих в других странах, по данным системы ГАС «Выборы», проголосовало за алтайские округа

Результаты прошедших выборов в Госдуму на участках, организованных в других странах, где есть граждане, приписанные к округам Алтайского края, показали любопытные результаты.

Так, по данным «Банкфакс», к Барнаульскому и Славгородскому одномандатным округам, относится 41 УИК в 18 государствах. Причем, явка там, в отличие от Алтайского края, была максимальной – то есть, на многие участки пришли абсолютно все люди, внесенные в список избирателей.

Исходя из итогов, за рубежом граждане России голосовали в основном за две партии – «Единую Россию» и КПРФ.

Среди одномандатников по Барнаульского округу соперничали единоросс Даниил Бессарабов и коммунист Андрей Кривов. В результате на зарубежных УИК победу одержал коммунист – он набрал 808 голосов (у Бессарабова – 418). За кандидата от КПРФ голосовали Австралия, Китай, ОАЭ, Португалия, за единоросса Бессарабова – Азербайджан и Китай.

Что касается других кандидатов и партий, то за них россияне за рубежом голосовали значительно менее активно.

На Славгородском округе среди одномандатников борьба шла между коммунисткой Анной Левашовой и единороссом Иваном Лоором. Так, из 29 зарубежных УИК Левашова победила на 22-х, а кандидату от «ЕР» досталось всего пять, на двух участках они набрали одинаковое число голосов. Но по факту больше голосов набрал Лоор – 6 202 против 4 456 у Левашовой.

За коммунистку голосовали в Египте, Ирландии, Новой Зеландии, Норвегии, Польше, Турции, Швейцарии, Японии, Нидерландах, Швеции. Ивана Лоора предпочли в Монголии, Турции, Кубе, Сирии. Причем, УИК в Дамаске принес единороссу сразу 4 390 голосов – скорее всего, такое большое количество российских избирателей в Сирии объясняется военным контингентом.

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