Горняк22: В Барнауле продают квартиру с камином-барбекю и детской в виде домика

Квартира с зоной барбекю на ул. Попова Фото: altayrealt.ru

Основная идея квартиры – образ загородного дома. Это подчеркивают и природные материалы в отделке – камень, массив дуба, декоративная штукатурка, а также глиняная плитка

В краевом центре на продажу выставили 4-комнатную квартиру, расположенную в микрорайоне «Дружный» на улице Попова, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Судя по фотографиям и описанию жилья, квартира построена по индивидуальному проекту, который, как сообщается, «согласован с застройщиком и городской архитектурой». Её площадь составляет 160 кв. метров, а стоимость – 16,6 млн рублей.

Самым интересным местом в квартире является огромное помещение, совмещающее в себе функции гостиной, каминной комнаты, столовой и кухни. Здесь есть остров с барной стойкой, в которую встроена индукционная поверхность с функцией утятницы и вытянутой формой конфорки. А в каминной зоне установлена итальянская топка, которую можно использовать для приготовления блюд барбекю – жарки мяса, овощей, рыбы.

«Дымоход с отличной тягой позволит здесь также приятно проводить романтические вечера или уединяться с любимой книгой в холодное время года», – говорится в тексте объявления.

При этом две лоджии в квартире представляют собой зимние сады – их площадь 20 и 10 метров.

Кроме того, для детей здесь есть стилизованная игровая комната, которая сделана в виде домика со сказочным балкончиком.

В объявлении подчеркивается, что в квартире – «потрясающий вид из окна». Она находится на 14 этаже 15-этажного дома.

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