Горняк22: Сыну экс-замглавы Барнаула Дёмина предъявили обвинение в угрозах сотруднику ФСБ

Суд над Сергеем Дёминым Фото: "Толк"

14 сентября сын бывшего замглавы города был задержан, и, по некоторым данным, мог оказывать активное сопротивление силовикам

Сыну бывшего замглавы Барнаула Сергея Дёмина предъявили обвинение по ч.1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти») в связи с угрозами в адрес сотрудника Федеральной службы безопасности, сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Алтайскому краю.

В ведомстве также сообщили о том, что Олег Дёмин останется под стражей до середины ноября.

Напомним, 14 сентября Дёмина-младшего задержали, так как у полиции были опасения, что он может воплотить свои словам в реальность – ранее он угрожал сотруднику ФСБ.

10 сентября, 16:41

«Твари! Сдохните все!»: как выносили приговор бывшему вице-мэру Сергею Дёмину

Осужденный достойно воспринял суровый вердикт: экс-чиновник в зале суда внешне был спокоен. А вот его жена от шока устроила настоящую истерику

Теперь задержанному предъявили обвинение в совершении преступления.

Суд над его отцом, Сергеем Дёминым, состоялся в Барнауле 10 сентября. Бывшего вице-мэра приговорили к девяти годам колонии строгого режима за взятки. По версии следствия, он участвовал в коррупционных схемах, связанных с «Барнаулкапстроем». В колонии он пробудет до 2029 года, ходатайство об УДО сможет подать только весной 2026 года. Также осужденный обязан выплатить штраф в 15,1 млн рублей.

После оглашения приговора в зале суда супруга Демина и их сын устроили скандал – с руганью в адрес судьи и прокурора.

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