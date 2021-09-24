Горняк22: Под Хабаровском в заповеднике разбился самолет Ан-26: что известно о трагедии

Место крушения Фото: пресс-служба МЧС Хабаровского края

По одной из предварительных версий, самолет мог столкнуться с сопкой. При этом эксперты не исключают технические неполадки и неблагоприятные погодные условия

В Хабаровском крае на территории заповедника нашли обломки ранее пропавшего самолёта Ан-26. По предварительным данным, выживших нет, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Стало известно, что самолёт разбился в труднодоступном месте, где нет дорог и населённых пунктов. Из-за сильных порывов ветра и высоких деревьев там не может приземлиться вертолёт. 70 спасателей будут добираться до пункта назначения пешком.

22 сентября транспортный самолёт Ан-26 пропал с радаров. На борту находились шесть человек. Воздушное судно, которое принадлежало компании «Летные проверки и системы», проверяло аэронавигацию и радиотехническое оборудование аэропорта. В момент катастрофы борт находился примерно в 38 км от Хабаровска.

По факту крушения самолёта возбудили уголовное дело. В аэропорту изъяли образцы топлива, которым заправляли судно, а также документацию о прохождении медосмотра и прогнозе погоды по маршруту следования.

Ранее четыре человека погибли при крушении самолёта L-410 в Иркутской области. Борт летел из Иркутска в село Казачинское. Авария произошла в 4 км от села. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стал сбой системы навигации. Всего на борту самолета было 16 человек.

ТОЛК