Горняк22: Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении газом мальчика из Алтайского края

Александр Бастрыкин Фото: vk.com/alexander_bastrikin

Председатель СК Александр Бастрыкин запросил у руководителя следственного управления доклад о расследовании уголовного дела, поставив его на контроль в центральном аппарате

Председатель СК России поручил разобраться в гибели десятилетнего мальчика из-за отравления газом в Мамонтовском районе, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, 21 сентября пятеро детей в возрасте от 10 до 13 лет купили газовый баллончик в одном из розничных магазинов села. При вдыхании паров одному из детей стало плохо. Он потерял сознание и скончался до приезда скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Они намерены оценить работу лиц системы профилактики и правомерность продажи несовершеннолетним опасных предметов.

Ранее в Алтайском крае ушло в суд дело о гибели ребенка на качеле. Четырехлетнего мальчика насмерть придавил сгнивший столб, который надломился во время раскачивания. Житель Новоалтайска, который сделал качели, свою вину так и не признал.

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