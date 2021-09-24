Горняк22: Фракцию КПРФ в краевом парламенте возглавит Александр Ткачев

Александр Ткачев Фото: livejournal.com

Информацию о предстоящем назначении подтвердила лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова, которую недавно выбрали депутатом Госдумы от Рубцовского округа

Секретарь крайкома КПРФ по организационно-партийной работе Александр Ткачев возглавит партийную фракцию в краевом законодательном собрании (АКЗС) нового созыва, рассказала «Толку» Мария Прусакова.

Мандат депутата он выиграл на прошедших 17-19 сентября выборах. Ему 45 лет, он уже много лет состоит в КПРФ. Живет в Барнауле.

В ночь после окончания выборов Мария Прусакова на пресс-конференции в «Сибирской медиагруппе» говорила, что у крайкома не будет проблем с подбором руководителя фракции: «В руководстве парторганизации сегодня есть молодые секретари, состоявшиеся политики. Уж с чем, а с этим проблем не возникнет».

В предыдущем созыве именно она совмещала должности руководителя и крайкома партии, и фракции в АКЗС. На сентябрьских выборах она баллотировалась и в краевой парламент как лидер партийного списка, и в федеральный – по Рубцовскому одномандатному округу. Она одержала победу на думском округе, и теперь пять лет будет представлять край в Москве.

Прусакова, напомним, также рассказала, что на пост председателя заксобрания фракция будет выдвигать 63-летнего Юрия Кропотина, главу Центрального райкома Барнаула, победившего на округе №28 единоросса Альберта Лунева.

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