Горняк22: Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении газом мальчика из Алтайского края
Александр Бастрыкин Фото: vk.com/alexander_bastrikin
Председатель СК Александр Бастрыкин запросил у руководителя следственного управления доклад о расследовании уголовного дела, поставив его на контроль в центральном аппарате
Председатель СК России поручил разобраться в гибели десятилетнего мальчика из-за отравления газом в Мамонтовском районе, сообщает пресс-служба СК РФ.
По данным следствия, 21 сентября пятеро детей в возрасте от 10 до 13 лет купили газовый баллончик в одном из розничных магазинов села. При вдыхании паров одному из детей стало плохо. Он потерял сознание и скончался до приезда скорой помощи.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Они намерены оценить работу лиц системы профилактики и правомерность продажи несовершеннолетним опасных предметов.
Ранее в Алтайском крае ушло в суд дело о гибели ребенка на качеле. Четырехлетнего мальчика насмерть придавил сгнивший столб, который надломился во время раскачивания. Житель Новоалтайска, который сделал качели, свою вину так и не признал.
Горняк22: Старый мост через Обь в Барнауле откроют для движения с 20 октября
Старый мост Фото: Упрдор "Алтай"
Коммунальный мост через Обь, старейший мост города, уже два года находится на ремонте. Протяженность конструкции составляет 1,3 км, сюда входит проезжая часть моста и две эстакады
Сроки сдачи старого моста в Барнауле смогут скорректировать: вместо конца ноября, как это указано в контракте, движение по мосту могут запустить уже с конца октября. Об этом сообщил на совещании с губернатором Виктором Томенко начальник Упрдор «Алтай» Анатолий Волков.
Движение для автомобилистов по старому мосту могут запустить, ориентировочно, после 20 октября.
Работы на объекте практически завершены – осталась лишь покраска опор.