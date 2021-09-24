ГОРНЯК22 25.09.2021
Общество

Горняк22: Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении газом мальчика из Алтайского края

Горняк22
17 часов Ago

Александр Бастрыкин Фото: vk.com/alexander_bastrikin

Председатель СК Александр Бастрыкин запросил у руководителя следственного управления доклад о расследовании уголовного дела, поставив его на контроль в центральном аппарате

Председатель СК России поручил разобраться в гибели десятилетнего мальчика из-за отравления газом в Мамонтовском районе, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, 21 сентября пятеро детей в возрасте от 10 до 13 лет купили газовый баллончик в одном из розничных магазинов села. При вдыхании паров одному из детей стало плохо. Он потерял сознание и скончался до приезда скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Они намерены оценить работу лиц системы профилактики и правомерность продажи несовершеннолетним опасных предметов.

Ранее в Алтайском крае ушло в суд дело о гибели ребенка на качеле. Четырехлетнего мальчика насмерть придавил сгнивший столб, который надломился во время раскачивания. Житель Новоалтайска, который сделал качели, свою вину так и не признал.

ТОЛК

ГОРНЯК22 25.09.2021
Общество

Горняк22: Старый мост через Обь в Барнауле откроют для движения с 20 октября

Горняк22
17 часов Ago

Старый мост Фото: Упрдор "Алтай"

Коммунальный мост через Обь, старейший мост города, уже два года находится на ремонте. Протяженность конструкции составляет 1,3 км, сюда входит проезжая часть моста и две эстакады

Сроки сдачи старого моста в Барнауле смогут скорректировать: вместо конца ноября, как это указано в контракте, движение по мосту могут запустить уже с конца октября. Об этом сообщил на совещании с губернатором Виктором Томенко начальник Упрдор «Алтай» Анатолий Волков.

Движение для автомобилистов по старому мосту могут запустить, ориентировочно, после 20 октября.

Работы на объекте практически завершены – осталась лишь покраска опор.

ТОЛК

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