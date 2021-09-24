Горняк22: Пьяная россиянка угрожала мэру города убийством и расчленением

Телефон Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК

Если женщину признают виновной по делу об оскорблении представителя власти, ей может грозить штраф до 40 тысяч рублей обязательные или исправительные работы

В Амурской области пьяная женщина пригрозила убийством и расчленением мэру Тынды Марине Михайловой, сообщает «ФедералПресс».

Стало известно, что местная жительница выложила в чат, который был создан для обратной связи от жителей по вопросам благоустройства города, две аудиозаписи с ненормативной лексикой и угрозами в адрес чиновницы.

В пресс-службе мэрии рассказали, что отправительница записей была пьяна, а ее сообщение было невнятным. Против гражданки возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).

По словам женщины, причиной угроз в адрес мэра стали перебои с электроэнергией в её квартире. Позже она публично извинилась и призналась в содеянном в полиции. Уголовное дело передали в суд.

Ранее издатель «Тайги.инфо» заявил в полицию об угрозах убийством. Журналист Виктор Чистяков попросил привлечь к ответственности бывшего чиновника и экс-руководителя государственной жилищной инспекции Новосибирска Евгения Пономарева. По словам Чистякова, он якобы позвонил ему и предложил встретиться, чтобы «разобраться по-мужски».

ТОЛК