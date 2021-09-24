Горняк22: Студент сибирского техникума готовил убийство однокурсников

Задержанный. Арест. Наручники Фото: pexels.com

В правоохранительных органах рассказали, что ранее в учебном заведении произошел конфликт, после которого третьекурсник решил отомстить своим обидчикам

В Красноярском крае студент третьего курса Южного аграрного техникума планировал убийство четырех однокурсников из-за конфликта, сообщает «Интерфакс».

Стало известно, что парень заранее начал готовиться к расправе. Он успел изготовить пусковое устройство, также он купил нож и патроны к аэрозольному пистолету.

По предварительным данным, убийство должно было произойти 1 сентября, но студента задержали полиция и ФСБ. Его поместили в психоневрологический диспансер для обследования. Против молодого человека возбудили уголовное дело.

Ранее в России предложили проверять владеющих оружием студентов. По словам общественника, студенты испытывают сильные психологические нагрузки, связанные с поиском места в обществе и личными отношениями. При этом молодые люди с невыявленными психологическими проблемами и правом на оружие могут стать причиной новых трагических ситуаций.

ТОЛК