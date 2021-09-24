Горняк22: Кто войдет в новый созыв краевого парламента: пофамильный список

Здание АКЗС Фото: Виталий Барабаш

В обновленном составе станет больше женщин, а молодой коммунист побьет предыдущий возрастной рекорд — подробно о составе фракций

Стал известен пофамильный список депутатов краевого заксобрания (АКЗС) нового созыва, полномочия которых утвердят на первой оргсессии, запланированной пока на 7 октября. Перечень носит предварительный характер, однако изменения в нем если и будут, то несущественные.

Списки опубликовал политтехнолог Константин Лукин. В реготделениях «Толку» подтвердили указанные составы. Такими составы фракций станут после того, как лидеры избирательных списков откажутся от мандатов: губернатор края Виктор Томенко – у «Единой России» («ЕР»), Владимир Жириновский – у ЛДПР, Александр Терентьев – у «Справедливой России», Максим Сурайкин – у «Коммунистов России».

Напомним, у «ЕР» будет 31 место в парламенте, у КПРФ – 24, у эсеров – 5, у ЛДПР и комроссов – по 4.

Рокировка мандатов в «ЕР»

Изменения с высокой долей вероятности произойдут в составе «ЕР». В АКЗС от партии избрался Виктор Зобнев, входивший в первую тройку кандидатов. Но он будет претендовать на место сенатора от законодательной ветви власти. И если получит поддержку, то сложит полномочия. В этом случае судьбу мандата определит реготделение.

По данным источников в партии, скорее всего, кресло достанется Наталье Кувшиновой, «если она все-таки не пройдет в Госдуму или ей не сделают предложение о работе в правительстве региона».

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Не исключено, что в результате «торга» за руководящие места в новом созыве краевого заксобрания некоторые из них достанутся оппозиции

Кувшинова, напомним, занимала второе место в партийном терсписке на выборах в Госдуму и была лидером тергруппы в кампании в заксобрание. Однако партия на Алтае показала крайне скромный результат в разрезе территорий, и есть вероятность, что от региона в Госдуму пройдет только лидер списка генерал Владимир Шаманов.

Тергруппа Кувшиновой на выборах в АКЗС тоже оказалась не в лидерах. Был шанс, что она вовсе останется без мандата, и, как писал «Банкфакс», ей даже могли предложить альтернативу в виде поста первого вице-премьера правительства края.

Также «Банкфакс» сообщал, что не все очевидно с прохождением в Госдуму эсера Александра Терентьева. Однако в партии об этом говорят как о свершившемся факте.

В любом случае уже в ближайшие дни расклад по местам в Госдуме станет ясен, и вопросы в части того, кто станет депутатом федерального собрания отпадут.

Возраст и пол

Самая «мужская» будет фракция партии власти. В ней на 27 мужчин приходится четыре женщины: Ксения Белоусова, Татьяна Ильюченко, Ирина Солнцева и Юлия Фролова. У КПРФ доля женщин, напротив, будет самая представительная – семь дам из 24 депутатов.

Самый молодой депутат побьет возрастной рекорд даже прошлого созыва: Максиму Волобуеву, избранному от КПРФ, всего 21 год. На начало прошлого созыва самым молодым был Денис Голобородько от «ЕР», который затем возглавил исполком реготделения партии, а потом и правовой комитет АКЗС. Ему на момент избрания было 23 года.

Самым возрастным депутатом снова станет Александр Лазарев, ему 74 года. И он как старейший член парламента уже открывал первую оргсессию прошлого созыва. Он является депутатом краевого законодательного органа (назывался по-разному) с 1990 года! На момент окончания созыва ему, соответственно, будет 79 лет, а депутатский стаж составит 36 лет.

Напомним, по итогам голосования на выборах депутатов АКЗС «ЕР» набрала 34,33% голосов, КПРФ – 24,04%, «Справедливая Россия – За правду» – 13,68%, ЛДПР – 10,72%, «Коммунисты России» – 12,08%, «Яблоко» – 1,71%.

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