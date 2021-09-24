Горняк22: В Бийске вдоль дамбы сделают ливневку, чтобы частные дома перестали тонуть

Дамба на реке Бия. Бийск Фото: "Бийский рабочий"

Дамба в городе появилась после знаменитого наводнения 2014 года – она спасает жителей района старого Зеленого клина от наводнения, но не дает уходить талым и дождевым водам

Мэрия Бийска намерена вложить в проект ливневой канализации 12,8 млн рублей, сообщает «Бийский рабочий». Ожидается, что она прослужит городу 50 лет. Как пишет издание, постройка ливневого коллектора станет третьим этапом работ на побережье Бии в черте города, о котором говорят уже 15 лет.

Кроме коллектора в Бийске планируют строительство дороги по телу дамбы – чтобы разгрузить оживленный трафик, а также расширение улицы Советской до четырех полос.

После масштабного наводнения 2014 года, при строительстве дамбы, от ливневки отказались – чтобы удешевить проект, из него же выбросили и дорогу, и строительство водосбросов. Однако, как показало время, талые и дождевые воды стали скапливаться за насыпным сооружением – и, соответственно, начали топить дома и участки жителей близлежащих домов. Не помогают и помпы, которые организует администрация.

Сколько будет стоить само строительство – суммы пока не называются. «Бийский рабочий» пишет, что по расчетам трехлетней давности, строительство дороги, тротуара и монтаж освещения оценивали в 100 млн руб. Но вопрос с источником финансирования до сих пор не решен. Пока мэрия заказывает лишь проект ливневой канализации.

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