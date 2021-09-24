Горняк22: Бритни против Спирса: Netflix опубликовал трейлер фильма о судьбе певицы

Бритни Спирс Фото: кадр из youtube.com

Стриминговый сервис Netflix показал зрителям трейлер нового документального фильма Эрин Ли Карр о певице Бритни Спирс. Дословный перевод названия «Бритни против Спирса»

Когда выйдет фильм о Бритни Спирс

Документальный фильм под названием «Britney vs Spears» выйдет на сервисе Netflix 28 сентября 2021 года. Это произойдет накануне заседания суда по делу об опеке над певицей.

Что покажут в фильме о Бритни Спирс

В тизере к фильму зрители могут услышать тревожное голосовое сообщение, которое Бритни Спирс записала своему адвокату в 2009 году.

«Привет, меня зовут Бритни Спирс. Я раньше вам звонила. Звоню снова, потому что я хотела убедиться, что во время процесса освобождения от опекунства…», — говорится в сообщении.

Кинолента посвящена нелегкой судьбе певицы и ее борьбе за независимость от опекунства родственников. Создатели картины уверены, что после ее просмотра больше не останется каких-либо секретов и неприятных фактов. Об этом пишет «Российская Газета».

Что стало причиной съемок фильма?

В июне 2021 года 39-летняя Бритни Спирс попросила суд прекратить над ней опеку. Певица заявила, что на протяжении многих лет ее заставляли работать, принимать сильнодействующие препараты, а также запрещали ей родить ребенка. Адвокат, которого назначили девушке, скрыл от нее то, что она может подать прошение о прекращении опеки.

Суд разрешил Бритни Спирс выбрать адвоката самостоятельно. А уже в сентябре отец певицы Джеймс Спирс подал ходатайство об освобождении дочери от его опеки, которая длилась 13 лет.

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