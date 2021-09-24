Горняк22: Почти все школы и детсады Барнаула подключили к теплу

Батарея. Тепло. Отопление Фото: Анна Меньшикова

По словам первого замглавы администрации Анатолия Воронкова, запуск тепла в социальные объекты необходимо завершить до конца текущей недели

В Барнауле 90% объектов образования подключили к теплу. Ранее 21 сентября в городе начался отопительный сезон, сообщает пресс-служба мэрии.

В городской администрации рассказали, что на сегодняшний момент тепло подано в 94% школах, 90% учреждений дополнительного образования и 95% детских садов. Отопление запустили также в 68% объектов здравоохранения и в 42% многоквартирных домов города.

Если в каком-либо доме еще нет отопления, информацию нужно уточнить в управляющей компании или ТСЖ. После этого можно позвонить на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях:

Центральный район – 63-08-25;

Ленинский район – 54-44-49;

Железнодорожный район – 62-56-95;

Октябрьский район – 24-74-98;

Индустриальный район – 47-51-83.

Ранее «Толк» сообщал, как по-новому будут платить за тепло жители Барнаула и Рубцовска. В текущем отопительном сезоне барнаульцы будут платить за тепло на 5,7% больше, чем в прошлом, а рубцовчане – на 3,6% больше. В квитанции за октябрь стоимость отопления и горячей воды подсчитают уже по-новому.

ТОЛК