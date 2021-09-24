Горняк22: Какого числа отметят День спасателя России в 2021 году

Спасатели Фото: pixabay.com

День спасателя в России отмечают уже 26 лет. Рассказываем, почему создание МЧС в нашей стране было так необходимо и когда празднуют его день рождения

Какого числа День спасателя России в 2021

Профессиональный праздник День спасателя России отмечают ежегодно 27 декабря.

История Дня спасателя России

День спасателя в нашей стране появился в 1995 году. Дата празднования выбрана не случайно, именно в этот день, 27 декабря, был образован Российский корпус спасателей. Это событие считают днем рождения своего ведомства все МЧСовцы. Об этом пишет портал calend.ru.

В то время создание МЧС в России было необходимо, так как возросло количество чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и эпидемиологического характера. А они становятся причиной гибели многих людей и уничтожения материальных ценностей.

Свой профессиональный праздник спасатели, как правило, проводят на боевом посту. Лучших сотрудников поощряют грамотами, дипломами и памятными подарками. Некоторым даже присваивают внеочередные звания, а также получают повышения в должности.

ТОЛК