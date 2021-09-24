Горняк22: Мизулина заявила, что стрелявший в пермском вузе был фанатом Моргенштерна

Моргенштерн Фото: instagram.com/morgen_shtern

В своих соцсетях Екатерина Мизулина написала, что для борьбы со стрельбой в учебных заведениях государству необходимо прекратить пропаганду деструктива во всех медиа

Член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что напавший на университет в Перми оказался фанатом рэпера Моргенштерна, сообщает «Газета.ру».

«По нашим предварительным данным, он был фанатом Моргенштерна. Он один из участников кампании по распространению в социальных сетях информации, связанной с насилием и шок-контентом», – объяснила она.

По её словам, стрельба в школах и университетах вызвана пропагандой насилия. Сообщества, группы и блогеры формируют определенные настроения у подростков и могут подтолкнуть их к совершению агрессивных действий.

Адвокат музыканта Сергей Жорин отметил, что вводить запреты проще, чем менять жизнь к лучшему, поэтому и хочется обвинять во всех бедах одного человека, сообщает «Пятый канал».

«Во времена моей юности популярным было выражение «во всем виноват Чубайс». Сейчас во всем виноват Алишер Моргенштерн. Отдельные политические деятели пытаются хайпануть на его имени», – подчеркнул он.

Напомним, что 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском государственном университете. В результате нападения погибли шесть человек, ещё более 40 пострадали. Стрелок был ранен во время задержания. Сейчас он находится в больнице. Врачи ампутировали ему ногу из-за тромбов. Ему проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

ТОЛК