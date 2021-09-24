Горняк22: Ещё 23 пациента с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Скорая помощь. Коронавирус. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Из общего числа заболевших 903 случая ковида в крае – завозные: 248 – из-за рубежа, 47,5 тыс. случая – по контакту с ранее заболевшими

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 245 новых больных коронавирусом. Всего в регионе на 23 сентября зафиксировано 75 925 зараженных, среди них 5 473 ребенка, сообщает региональный оперштаб.

23 человека, зараженных коронавирусом, умерли в Алтайском крае за сутки, среди них 18 скончались непосредственно от инфекции. Общее число летальных исходов среди больных за всю пандемию – 5 267 .

293 человека выздоровели от инфекции за сутки. Общее число переболевших – 58 860.

3 654 койки для ковидных больных развернуто в крае (+50 за сутки). Сейчас в резерве остается 692 места.

В тяжелой форме ковидом болеет сейчас 518 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 208.

С подтвержденным коронавирусом в госпиталях лежат 2 614 пациентов. Еще у 348 человек диагностировали пневмонии, похожие на ковид.

Прививаются в крае сейчас 675,9 тыс. человек. 3 869 жителей регона получили повторную вакцинацию.

Где выявили новые случаи за сутки

Барнаул – 69,

Рубцовск – 22,

Бийск – 21,

Алейск – 12,

Усть-Калманский район – 6,

Заринск, Бийский, Чарышский и Шипуновский районы – по 5,

Белокуриха, Новоалтайск, Алейский и Угловский районы – по 4,

Камень-на-Оби, Благовещенский, Завьяловский, Первомайский, Петропавловский, Ребрихинский, Рубцовский, Советский, Табунский, Топчихинский, Троицкий и Тюменцевский районы – по 3,

Алтайский, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Калманский, Ключевский, Красногорский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Родинский, Тальменский, Усть-Пристанский и Шелаболихинский районы – по 2,

Баевский, Ельцовский, Косихинский, Краснощековский, Крутихинский, Кытмановский, Локтевский, Павловский, Романовский, Тогульский и Целинный район – по 1.

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