Горняк22: До конца недели отопление дадут во всех муниципалитетах Алтайского края

Батарея. Отопление. Отопительный сезон Фото: images.pexels.com

За текущую неделю в регионе подключают к отоплению все города и районы – в большинстве муниципалитетов оно уже подается

До конца недели в Алтайском крае завершат процесс запуска отопительных систем во всех городах и поселках, сообщает пресс-служба правительства региона.

Часть муниципалитетов уже подключена. Так, с 17 сентября отопление получили жители Заринска, с 20 сентября – Бийска. С 21 сентября тепло стало поступать в дома жителей Барнаула, Алейска, Белокурихи, Новоалтайска, Рубцовска, ЗАТО Сибирский, с 22 сентября подключили город Яровое.

Также сообщается и о подключении к теплу районов края: с 21 сентября – Заринский, Ключевской, Косихинский, Романовский, Советский, Суетский, Тальменский, Хабарский и Шелаболихинский районы, с 22 сентября – Бийский, Зональный, Краснощековский, Петропавловский и Тогульский.

Коммунальщики отмечают, что тепло поступает поэтапно. Однако если в течение пяти дней после старта сезона в населенном пункте тепло в доме не появилось, жителям необходимо обращаться в управляющую компанию, ТСЖ или в диспетчерскую службу администрации.

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