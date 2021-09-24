Горняк22: Минус по ночам и холод днем: какая погода будет 24 сентября в Алтайском крае

Осень Фото: Анна Меньшикова

По ночам в крае установились заморозки от 0 до -3 градусов, а в дневное время температура воздуха не повышается более +10 градусов

Дневная температура воздуха в Алтайском крае 24 сентября составит +5…+10 градусов. В отдельных районах возможны небольшие дожди, утром опустится туман. Ветер подует северо-западный, со скоростью до 12 м/с. Об этом сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле в пятницу днем ожидается около +6…+8 градусов. В этот день в краевой столице преимущественно без осадков, утром немного туманно. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.

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