Горняк22: Челка и прическа Рейчел Грин: топ-5 самых модных стрижек сезона осень 2021
Прическа. Волосы. Девушка Фото: Karolina Grabowska с сайта Pixabay
Этой осенью в моду возвращаются трендовые прически из 70-х и 90-х. Смелые варианты, среди которых оказались рваная челка и прическа главной героини сериала «Друзья», можно примерять хоть завтра
Рваная челка
Самой популярной в этом сезоне эксперты называют челку, ниспадающую на глаза и немного укорачивающуюся к центру. Такая стрижка была актуальной в рок-н-ролльных 70-х годах, а в 2021 переживает свое возрождение.
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Микси
Микси – это смесь двух популярных причесок 2021 и 1970 годов, маллет и пикси. Она представляет собой короткие изящные пряди спереди и небольшую длину сзади, которые обрамляют лицо.
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Улучшенная стрижка Рейчел Грин
Вторую волну популярности после выхода новый «Друзей» обрела прическа главной героини Рейчел Грин. Это своеобразный каскад, в котором основная длина остается неизменной, укорачиваются только передние пряди.
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Скрытый каскад
Привычный каскад из нулевых уже никому неинтересен. Этой осенью вместо прямых резких срезов в моде, так называемые, невидимые слои, которые добавляют объем волосам изнутри.
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«Шторки» из 1970-х
Яркая прическа Фарры Фосетт снова в тренде. Она представляет собой суперобъем в области челки и фирменную укладку от лица, тем самым напоминая шторки.
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