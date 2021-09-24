Горняк22: Магнитная буря обрушится на Россию в конце сентября

Девочка кричит. Головная боль Фото: Mandyme27 с сайта Pixabay

В сентябре солнце было довольно спокойным и почти не проявляло активности. Однако в конце месяца нас все-таки ждет одна магнитная буря

В конце сентября на Россию обрушится магнитная буря.

Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН), во вторник, 28 сентября метеозависимым людям стоить быть осторожнее.

По данным лаборатории, магнитная буря будет первой категории, то есть слабой. Скорее всего, ее почувствуют далеко не все. Однако стоит помнить о мерах предосторожности.

Желательно есть как можно меньше жирного и тяжелого, пить больше воды. Не перенапрягаться и не лишать себя свежего воздуха. Если есть проблемы с давлением, стоит иметь с собой тонометр и лекарство.

Ранее «Толк» писал о том, как ретроградный Меркурий повлияет на жизнь людей в конце сентября.

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