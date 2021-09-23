Горняк22: Полиция не нашла причастных к вырубке зеленого сквера в Барнауле

Рубки деревьев в центре Барнаула Фото: Ольга Чиркова в VK.com

В июле органы УМВД возбудили уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ из-за фактического уничтожения зеленого сквера на проспекте Строителей

Полиция приостановила расследование уголовного дела о варварской обрезке яблоневой рощи в сквере у детской библиотеки в центре Барнаула. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на ответ городского отдела МВД.

В ведомстве пояснили, что за более чем два месяца личности преступников так и не удалось установить.

В начале мая стало известно, что в сквере у библиотеки имени Н.К. Крупской на проспекте Строителей вырубили 15 цветущих яблонь – от молодых деревьев остались только пеньки. При этом злоумышленники вряд ли действовали из хулиганских побуждений – спилы были аккуратными, а стволы в завершение обработали.

Власти города сообщили, что не знают, кто так поступил с деревьями, и уверяли, что ни подведомственные городу организации, ни УК этого не делали. Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений.

Проблема уничтожения зеленых зон в Барнауле стала острой на протяжении последних лет. Ранее горожане даже потребовали ввести моратории на застройку таких территорий.

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