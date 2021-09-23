Горняк22: Участок на берегу моря продают в Алтайском крае за 4 млн рублей
Объявление Фото: altayrealt.ru
Новый владелец получит собственный подход к воде рядом с сосновым бором. По словам продавца, в этой местности также хорошо развиты охота и рыбалка
Земельный участок на берегу так называемого Обского моря (Новосибирское водохранилище) продают в Алтайском крае за 4 млн рублей. Предложение появилось на Алтайском портале недвижимости.
Речь идет о территории 8 га в селе Малетино Каменского района.
Продавец утверждает, что земля, в том числе береговая зона, находится в собственности, а рядом уже есть база отдыха для спортсменов.
«Замечательное место, рядом Караканский бор, свежий воздух, охота, рыбалка», – говорится в объявлении.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле за 12 млн продают дизайнерскую квартиру с видом на Обь.