Горняк22: Суд приостановил горные работы на участке Корбалихинского рудника после ЧП

Шахта Фото: pixabay.com

Выявленные на объекте нарушения в Ростехнадзоре оценили как «создающие аварийные ситуации и представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью»

Змеиногорский городской суд Алтайского края по требованию Сибирского управления Ростехнадзора на 10 суток приостановил горные работы на участке Корбалихинского рудника («Сибирь-Полиметаллы»), где ранее погиб горняк. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

После инцидента Ростехнадзор провел проверку объекта и обнаружил свыше семи десятков нарушений, в том числе – проблемы с противоаварийной защитой и эксплуатацию неисправного оборудования.

Недочеты специалисты оценили как «создающие аварийные ситуации и представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью» рабочих и обратились в суд.

За время санкции предприятие должно устранить нарушения. В отношении юрлица и семи должностных лиц «Сибирь-Полиметаллы» ведомство возбудило административные дела.

По данным следствия, днем 9 августа при осуществлении работ в одной из штолен шахты рудника произошло обрушение горной породы. В результате несовместимые с жизнью травмы получил 29-летний сотрудник компании.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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