Горняк22: Дело экс-министра транспорта Алтайского края Дементьева ушло в суд

Александр Дементьев Фото: Анна Меньшикова

По сведениям СМИ, взятку в размере свыше 5 млн рублей экс-чиновник получил в собственном кабинете наличными — деньги ему якобы принесли в коробке из-под спиртного

Материалы дела по обвинению бывшего министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева в коррупции передали в Центральный районный районный суд Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

«22 сентября поступило уголовное дело в отношении Дементьева А.Г., обвиняемого органами предварительного следствия в получении взятки в особо крупном размере», – говорится в сообщении.

О том, что Дементьев попал в поле зрения правоохранительных органов, стало известно 11 июня. По данным регионального управления следкома, министр получил взятку на сумму 5,2 млн рублей за общее покровительство от директора фирмы, которая занимается нанесением дорожной разметки. По сведениям СМИ, речь идет о компании «Бриз-Запад».

При этом буквально за месяц до этого чиновник покинул пост в связи с переездом в другой регион. Дементьева задержали в Москве, доставили в регион и отправили под домашний арест. Свою вину он уже признал.

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