Горняк22: В Новосибирске арестовали подозреваемого в убийстве школьника

Место преступления Фото: СУ СК по Новосибирской области

18 сентября этого года подозреваемого задержали в Калининграде и этапировали в Новосибирск. Мужчина в ходе допросов признал вину

В Новосибирске суд арестовал на два месяца 21-летнего подозреваемого в убийстве 16-летнего жителя Новокузнецка на базе отдыха, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Известно, что в июне 2018 года подросток приехал в кемпинг парка культуры и отдыха «У моря» на Обское водохранилище в Новосибирске вместе со своей семьей и лучшим другом. 28 июня школьник проснулся и пошел в туалет, а через несколько минут вернулся, истекая кровью. У мальчика была перерезана сонная артерия. Перед смертью он пытался указать на своего убийцу. Подросток сказал : «Он там», и скончался.

Подозреваемого не могли найти в течение трех лет и только осенью этого года задержали в Калининграде.

По данным следствия, накануне трагедии потерпевший на пляже увидел пару, которая занималась сексом, и заснял ее на телефон. Следующим утром около туалета школьник столкнулся с парнем, которого снял на видео, и рассказал, что видел его с девушкой. По словам подозреваемого, подросток якобы сказал, что видео их интима он слил в интернет. Это стало причиной конфликта, сообщает «КП».

В ходе ссоры мужчина ударил подростка несколько раз ножом в шею. Пострадавший скончался от полученных травм. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

Ранее в новосибирской гостинице несколько дней пролежал труп мужчины. Труп нашли в комнате, которую давно никому не сдавали. По словам сотрудников, умерший не был их постояльцем. Следователи начали проверку по факту обнаружения трупа.

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