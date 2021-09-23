Горняк22: Бийчане всё реже делают вакцину против коронавируса

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

По словам врача, бийчане чаще выбирают для вакцинации однокомпонентный препарат «Спутник Лайт». Это можно объяснить тем, что прививку в данном случает необходимо делать один раз

Жители Бийска все меньше вакцинируются от коронавируса. Врачи обратились за помощью к общественным организациям города, сообщает «Бийский рабочий».

«Темпы вакцинации снизились, хотя все учреждения Бийска работают. Записаться на вакцинацию можно на «Госуслугах» и при обращении в регистратуру, также мы выезжаем на предприятия. В районе ТРЦ «Ривьера» стоит мобильный пункт, который прививает ежедневно», – рассказала заместитель главврача Первой городской поликлиники Майя Букова.

На сегодняшний момент в Бийске можно привиться только тремя отечественными вакцинами, такими как «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт». Двухкомпонентная вакцина «КовиВак» поступила в город в ограниченном количестве. Ей преимущественно привили медработников.

Ранее стало известно, почему курящие люди реже болеют COVID-19. По словам ученых, среди курящих количество заразившихся коронавирусом меньше, чем среди некурящих, хотя доказано, что курение усугубляет болезнь. Оказалось, что вещества, которые есть в табачном дыме мешают попаданию в организм коронавируса.

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