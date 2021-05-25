Горняк22: Кот Ахилл из Эрмитажа станет оракулом на чемпионате Европы по футболу

Кот Ахилл Фото: instagram.com/achillcat

Хозяйка кота Анна Кондратьева рассказала, что сейчас у кота очень насыщенный график. Ведь он участвует в переписи питомцев, живущих в музеях и библиотеках, и посещает хосписы и больницы

Звезда Instagram эрмитажный кот Ахилл станет предсказателем на чемпионате Европы по футболу 2021 года, сообщает ТАСС.

«Да, мы с благодарностью приняли это предложение. И, несомненно, Ахилл ответил полным согласием», – рассказала пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

По её словам, возможно, что Ахилл будет угадывать результаты всех матчей чемпионата, а не только петербургских.

«Если он будет предсказывать каждую игру, это уже гигантская нагрузка, поэтому этот вопрос нужно будет обсудить с его врачом, семьей и руководителями спортивных мероприятий, – объяснила она.

Белоснежный голубоглазый Ахилл начал предсказывать результаты матчей ещё в 2017 году на Кубке конфедераций. Кот угадал результаты трех из четырех игр, которые проходили в Санкт-Петербурге. Сотрудники музея отметили, что его природная глухота помогает ему не поддаваться стрессу во время публичных мероприятий.

На чемпионате мира в России кот предсказывал результаты восьми матчей — семи петербургских встреч и матча открытия ЧМ-2018 в Москве. Четыре раза Ахилл угадал победителя, их них дважды предсказав победу России.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с с 11 июня по 11 июля. Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь игр, а также четвертьфинальный матч.

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