Горняк22: Рецепт счастья: что можно и нельзя делать в День равноденствия 2021

Осень Фото: pixabay.com

22 сентября на всей планете, за исключением приполярных регионов, совпадет продолжительность дня и ночи. Рассказываем, что можно и что нельзя делать в этот день

Что нужно делать 22 сентября 2021 года

День хорошо подходит для наведения порядка в доме и избавления от хлама. Сегодня астрологи советуют сделать уборку, так как солнце любит чистоту.

Помимо ухода за домом, в день осеннего равноденствия важно ухаживать за растениями и животными.

Многие астрологи советуют большую часть времени 22 сентября провести дома в гармонии.

Гармония – главный символ этого дня, она должна быть не только внутри самого себя, но и в отношениях с любимым человеком. Эксперты советуют сегодня идти на уступки, вместе решать важные проблемы и обсуждать сложные вопросы.

22 сентября многие семьи дарят друг другу подарки. В древности считали, что в этот день нужно сделать счастливыми большое количество людей.

Что нельзя делать 22 сентября 2021 года

Праздник. Подарок. Букет Фото: Pixabay

Существует ряд вещей, которые ни в коем случае нельзя делать 22 сентября. Например, нельзя совершать плохие поступки. Эксперты полагают, что негативные эмоции вернутся к человеку бумерангом.

В этот день стараются никому не давать в долг и не занимать самим. Также категорически запрещено брать кредиты в банках.

В день осеннего равноденствия лучше не начинать что-то новое, а сфокусировать внимание на делах, которые требуют завершения.

Нельзя сообщать близким друзьям и родственникам любые плохие новости. Астрологи рекомендуют не портить настроение себе и окружающим в такой важный день.

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