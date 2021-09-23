Горняк22: 7 тысячам жителей Индустриального района Барнаула отключили горячую воду

Душ. Горячая вода Фото: pixabay.com

На восстановление параметров в теплосети понадобится время из-за увеличения объемов необходимого теплоносителя в связи с началом отопительного сезона

Свыше семи тысяч жителей Индустриального района Барнаула 22 сентября на сутки остались без горячей воды. Об отключении ресурса сообщает телеграм-канал Сибирской генерирующей компании.

Мера затронула 19 жилых домов, детский сад и школу – уточняется, что энергетикам потребовалось ввести в работу новые теплосети.

Работы продлятся до 10.00 23 сентября, однако из-за начала отопительного сезона воду дадут не сразу, а в течение дня.

ТОЛК