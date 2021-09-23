Горняк22: В Алтайском крае коронавирусом заболели уже 5 444 ребёнка

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

Динамика заражения в регионе по-прежнему высокая, несмотря на небольшой спад с начала осени. За последние семь дней в крае коронавирус подтвердили у 1 669 человек

243 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего на 22 сентября в регионе зарегистрировали 75 680 человек с ковидом с начала пандемии, в том числе заразились 5 444 ребенка (за неделю – 178), сообщает оперативный штаб региона.

520 пациентов с коронавирусом находятся сейчас в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Из них 214 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние 24 часа в регионе умерли 26 больных ковидом, 21 – от вируса. Общее число летальных исходов – 5 244.

150 человек, переболевших коронавирусом, выздоровели за сутки. Всего вылечились 58 567 человек.

В крае развернуто 3 604 койки для ковидных больных. Свободными остаются 669 мест.

Прививаются от инфекции сейчас 673,7 тыс. жителей региона.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 67,

Бийск и Рубцовск – по 16,

Алейск и Заринск – по 15,

Павловский и Рубцовский районы – по 8,

Поспелихинский район – 7,

Змеиногорский, Михайловский, Усть-Калманский и Шипуновский районы – по 6,

Алейский, Курьинский и Троицкий районы – по 5,

Бийский, Благовещенский, Волчихинский, Новичихинский, Угловский и Чарышский районы – по 4,

Ельцовский, Тальменский и Топчихинский районы – по 3,

Алтайский, Локтевский, Родинский, Смоленский и Целинный районы – по 2,

Белокуриха, Бурлинский, Быстроистокский, Егорьевский, Зональный, Ключевский, Мамонтовский, Петропавловский и Ребрихинский районы – по 1.

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