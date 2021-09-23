Горняк22: Охрану вузов и школ Барнаула могут вооружить после ЧП в Перми

Оружие Фото: pexels.com

Учебные заведения региона усиливают уже существующие меры безопасности в виде шлагбаумов, систем наблюдения и тревожных кнопок

Вузы Алтайского края могут получить специализированную охрану после стрельбы в Пермском госуниверситете, в результате которой несколько человек погибли, свыше двух десятков пострадали. Об этом сообщает телеканал «Вести Алтай».

По данным ресурса, сейчас учебные заведения в экстренном режиме пересматривают договоры с подразделением Росгвардии.

«Возможно, специализированная охрана появится прямо в учебных корпусах вузов и школ», – говорится в сюжете.

Журналисты канала выяснили, что «слабым звеном» в охране учебных заведений региона остается сам охранник на вахте. В большинстве случаев такие сотрудники слабо защищены – у них нет бронежилетов и оружия, а это значит, что нажать кнопку вызова они могут попросту не успеть.

В то же время, говорится в сюжете, в вузах Барнаула «предприняты десятки способов защиты» – здесь установлены заборы, шлагбаумы, системы видеонаблюдения, сигнализации и тревожные кнопки.

20 сентября студент Тимур Бекмансуров напал с оружием на восьмой корпус Пермского университета. Перед тем как совершить массовое убийство, он оставил сообщение на своей странице в соцсети, в котором рассказал, что давно имел психические проблемы и мечтал осуществить подобное. В результате стрельбы погибли шесть человек, еще 24 пострадали.

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