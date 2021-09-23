Горняк22: Пермские полицейские получили награды за спасение людей в вузе

Константин Калинин и Владимир Макаров Фото: пресс-служба МВД РФ

Напавший на пермский университет сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи ампутировали ему часть ноги из-за тромбов

Президент России Владимир Путин наградил полицейских, которые первые прибыли на вызов о ЧП в университете, обезвредили нападавшего и эвакуировали людей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Младший лейтенант полиции Константин Калинин, который обезвредил стрелка, был награжден Орденом Мужества. Старший лейтенант Владимир Макаров также получил медаль «За отличие в охране общественного порядка». Он организовал эвакуацию людей из вуза.

Глава МВД Владимир Колокольцев присвоил Калинину звание «лейтенант полиции», а Макарову – «капитана полиции».

В МВД рассказали, что полицейские первые прибыли к зданию университета. Калинин вошел в корпус и увидел вооруженного мужчину. Он начал стрелять в полицейского. Госавтоинспектор ранил его в ответ, обезвредил и начал оказывать первую помощь.

20 сентября студент Тимур Бекмансуров начал стрелять на территории Пермского вуза. В результате нападения шестеро погибли, еще 42 пострадали. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек. Семьи погибших получат по 1 млн, раненые – 500 тысяч, получившие травмы – 100 тысяч рублей.

ТОЛК