Горняк22: День пропавших детей: история и традиции очень страшной даты

Девушка. Исчезновение. Пропажа Фото: Pixabay

День пропавших детей появился в США. В мае 1979 года там пропал шестилетний мальчик. Его искали многие, но он пропал бесследно

Какого числа День пропавших детей 2021

Каждый год Международный день пропавших детей – 25 мая.

История

По дороге из школы домой 25 мая 1979 года в Штатах пропал мальчик Эвиан Пейтс. Его не смогли найти, несмотря на все усилия, рассказывает РИА Новости.

Спустя четыре года после исчезновения ребенка президент Рональд Рейган объявил 25 мая Днем пропавших детей в США. Затем американскую инициативу поддержали в Европе и других регионах. Так появился Международный день пропавших детей.

Суть и традиции

Символ Дня пропавших детей – цветок незабудка, который символизирует светлую память и любовь, обращает внимание gov.spb.ru.

День пропавших детей – отнюдь не праздник, а памятная дата, повод задуматься о безопасности своих детей, о том, насколько они доверяют взрослым и знают ли о потенциальных рисках, исходящих от посторонних людей.

По статистике Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в России, ежегодно в нашей стране объявляют в розыск от 7 до 10 тысяч детей.

Около 10% случаев исчезновения детей в России связано с преступлениями или несчастными случаями.

Порядка 98% потерянных детей находятся. Но некоторые из них все еще пропадают без вести.

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