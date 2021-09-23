Горняк22: В Барнауле трамваи №4 и №5 на два дня изменят маршрут

Трамваи. Транспорт Фото: gdevbarnaule.ru

На время ремонта трамвайных путей придется перекрыть участок улицы Анатолия от Челюскинцев до остановки «Депо№1», пояснили в мэрии

В Барнауле в предстоящие выходные изменят схему движения двух маршрутов общественного электротранспорта. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Уточняется, что с 22.00 24 сентября до 05.00 27 сентября закроют для движения трамваев №4 и №5 улицу Анатолия на участке от Челюскинцев до станции «Депо №1» в оба направления.

«Это связано с ремонтом трамвайных путей на узловом соединении Челюскинцев – Анатолия», – пояснили в мэрии.

Как будут ходить трамваи

Движение трамваев на это время организуют следующим образом:

маршрут №4: пос.Восточный – пр.Красноармейский – пл.Свободы;

маршрут №5: работает по своему маршруту, но без захода на станцию «Депо №1».

Ранее «Толк» сообщал о том, что на запуск трамваев в поселок Южный Барнаула может понадобиться до 1 млрд рублей.

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