Горняк22: В Барнауле трамваи №4 и №5 на два дня изменят маршрут
Трамваи. Транспорт Фото: gdevbarnaule.ru
На время ремонта трамвайных путей придется перекрыть участок улицы Анатолия от Челюскинцев до остановки «Депо№1», пояснили в мэрии
В Барнауле в предстоящие выходные изменят схему движения двух маршрутов общественного электротранспорта. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.
Уточняется, что с 22.00 24 сентября до 05.00 27 сентября закроют для движения трамваев №4 и №5 улицу Анатолия на участке от Челюскинцев до станции «Депо №1» в оба направления.
«Это связано с ремонтом трамвайных путей на узловом соединении Челюскинцев – Анатолия», – пояснили в мэрии.
Как будут ходить трамваи
Движение трамваев на это время организуют следующим образом:
маршрут №4: пос.Восточный – пр.Красноармейский – пл.Свободы;
маршрут №5: работает по своему маршруту, но без захода на станцию «Депо №1».
Ранее «Толк» сообщал о том, что на запуск трамваев в поселок Южный Барнаула может понадобиться до 1 млрд рублей.