Горняк22: Народные приметы 25 мая. Какой цветок запрещалось приносить в дом

Белая кувшинка. Пруд Фото: Thanh Nguyen с сайта Pixabay

25 мая в народном календаре называлось «Рябиновкой», так его называли в честь любимого и уважаемого славянами дерева, которое, по поверьям, защищало селенья от пожаров

«Погодные» народные приметы на 25 мая

Красное небо на рассвете обещает сухое лето.

Солнце с алым оттенком – примета летних пожаров из-за отсутствия дождей.

Появление листьев кувшинок на прудах – к окончанию заморозков, пишет feast-guide.com.

Запрещающие народные приметы на 25 мая

Если принести в дом белую кувшинку, можно навлечь падеж на весь домашний скот, верили предки.

ТОЛК