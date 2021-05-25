Горняк22: Доход главы минздрава Алтая Дмитрия Попова вырос в 2020 году в полтора раза

Дмитрий Попов Фото: Анна Меньшикова

За 2018 год Дмитрий Попов задекларировал 2,3 млн, в 2019-м — 3,1 млн, а в пандемийном году доход министра составил 4,7 млн рублей

Глава здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов раскрыл доходы за 2020 год. Декларация опубликована на официальном сайте минздрава региона.

Согласно документу, доход министра в пандемийном году составил 4,7 млн рублей. Это существенно выше, чем было в 2019-м (тогда Попов задекларировал 3,1 млн рублей). За счет чего произошел рост доходов – продажи имущества или роста зарплаты – в документе не уточняется.

Супруга министра отчиталась о доходе в 1,7 млн рублей.

В документе указано, что министр владеет долей в квартире 73,1 кв. метров, также долями в квартире 66,9 кв. метров владеют жена и дочь Дмитрия Попова. В декларации указан автомобиль KIA Sorento Prime, другого имущества у семьи нет.

Напомним, в 2020 году в два раза выросли доходы губернатора Алтайского края. Виктор Томенко задекларировал более 8,5 млн рублей. Из них 4 млн рублей – это деньги, вырученные за продажу автомобиля.

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