Горняк22: Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко раскрыли пол третьего ребёнка

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми Фото: instagram.com/kostenko.94

На прошлой неделе семейная пара рассказала, что они ожидают прибавления в семействе. В этот раз Анастасия Костенко долго скрывала беременность

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов устроили вечеринку в честь будущего рождения третьего ребенка, на которой стало известно, что у пары родится мальчик. Об этом они сообщили в Instagram модели.

Для Анастасии Костенко это уже третья беременность за три года. Ранее модель заявляла, что пока не планирует снова становиться матерью (вторую дочку Еву она родила чуть больше года назад). Девушка призналась, что эта беременность даётся ей тяжелее остальных.

«Мы впервые так долго не узнавали пол ребенка. Во-первых, из-за токсикоза. Меня отправили на этот анализ только после первого скрининга. Во-вторых, волнение. Третья погодка – это серьезно. Мы впервые узнали эту радостную весть в кругу самых близких на нашей секретной гендерной вечеринке», – рассказала Анастасия.

Для Дмитрия Тарасова это будет четвертый ребёнок. Футболист уже воспитывает трех дочерей от двух браков. Сейчас Костенко находится на 15-й неделе беременности. Ребёнок должен родиться примерно в середине осени.

Ранее «Толк» сообщал, что семейная пара уже воспитывает двухлетнюю Милану и годовалую Еву. Кроме того, у футболиста есть дочка Ангелина от брака с Оксаной Пономаренко.

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