Горняк22: Главврачи алтайских больниц в 2020 году заработали от 500 тыс. до 6,6 млн рублей

Ковидный госпиталь. РТП Фото: Виталий Барабаш

Самый «богатый» главный врач среди руководителей краевых учреждений — Игорь Вихлянов из онкоцентра «Надежда», он задекларировал 6,6 млн рублей, а годом ранее — 7 млн

Главные врачи алтайских больниц опубликовали декларации о доходах за 2020 год. Меньше всего, согласно документу, получила руководитель «Староалейской ЦРБ Третьяковского района» Олеся Ким, она указала 591тыс. рублей. Самый большой доход задекларировал главврач онкоцентра «Надежда» Игорь Вихлянов — 6,6 млн.

Более 5 млн рублей

Доходом свыше 5 млн рублей среди главврачей алтайских медучреждений могут похвастаться всего четыре человека:

Людмила Владыкина , Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей, – 5,2 млн;

, Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей, – 5,2 млн; Виталий Азанов , директор бюджетной организации «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера», – 5,6 млн;

, директор бюджетной организации «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера», – 5,6 млн; Михаил Анашкин , Бийская стоматологическая поликлиника, – 5,8 млн;

, Бийская стоматологическая поликлиника, – 5,8 млн; Игорь Вихлянов, Алтайский краевой онкодиспансер «Надежда», – 6,6 млн.

От 2 до 5 млн рублей

Доход до 5 млн рублей в своих декларациях указали 20 главных врачей медучреждений края. Среди них:

Валерий Шевченко , Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, – 2 млн;

, Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, – 2 млн; Константин Смирнов , Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства, – 2 млн;

, Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства, – 2 млн; Ирина Молчанова , Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР», – 2,5 млн;

, Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР», – 2,5 млн; Елена Деханд , Алтайская краевая офтальмологическая больница, – 3,2 млн;

, Алтайская краевая офтальмологическая больница, – 3,2 млн; Андрей Косоухов , Алтайский краевой кардиологический диспансер, – 4,3 млн;

, Алтайский краевой кардиологический диспансер, – 4,3 млн; Татьяна Индюшкина, Алтайский краевой центр крови, – 4,9 млн.

Из 20 руководителей, отчитавшихся о доходе до 5 млн рублей, пять руководителей центральных районных больниц.

От 1 до 2 млн рублей

Доход в диапазоне от 1 до 2 млн рулей задекларировали 88 врачей. В этом списке большинство руководителей главных краевых медучреждений:

Ольга Зубова , начальник Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн (в пандемию работал как ковидный госпиталь), – 1,4 млн;

, начальник Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн (в пандемию работал как ковидный госпиталь), – 1,4 млн; Ирина Вильгельм , главврач главного ковидного госпиталя края, барнаульской больницы №5 (РТП), – 1,4 млн;

, главврач главного ковидного госпиталя края, барнаульской больницы №5 (РТП), – 1,4 млн; Владимир Нарожнов , Краевая психиатрическая больница имени Эрдмана, — 1,7 млн;

, Краевая психиатрическая больница имени Эрдмана, — 1,7 млн; Андрей Иванов , Краевой наркологический диспансер, – 1,7 млн;

, Краевой наркологический диспансер, – 1,7 млн; Оксана Лексенкова , Диагностический центр Алтайского края, – 1,7 млн;

, Диагностический центр Алтайского края, – 1,7 млн; Диана Рудакова , Краевая клиническая больница, — 1,7 млн;

, Краевая клиническая больница, — 1,7 млн; Константин Федорюк , барнаульская больница имени Литвиненко г.Новоалтайска, (здесь также находился ковидный госпиталь) -1,9 млн;

, барнаульская больница имени Литвиненко г.Новоалтайска, (здесь также находился ковидный госпиталь) -1,9 млн; Андрей Коломиец, барнаульская больница № 11 – 1,9 млн.

Оксана Лексенкова, главный врач Диагностического центра Алтайского края Фото: Анна Меньшикова

Также доход в пределах 2 млн рублей в 2020 году задекларировали Дмитрий Денисов (1,8 млн), главврач барнаульской поликлиники №14 и руководитель Станции скорой медицинской помощи Барнаула Андрей Посекунов (1,5 млн рублей).

До 1 млн рублей

До 1 млн рублей получают 34 главных врача края. Среди них – руководитель Краевой клинической больницы скорой помощи («первая горка») Андрей Макин (задекларировал 960 тыс. рублей) и главврач Алтайского врачебно-физкультурного диспансера Татьяна Лукашина (935 тыс.) В этом же списке главврач барнаульской поликлиники №9 Инна Анисимова (960 тыс.) и главврач барнаульской поликлиники №1 Елена Азарова (940 тыс. рублей).

Андрей Макин, главврач краевой больницы скорой помощи Фото: Олег Укладов

Кроме того, менее 1 млн рублей задекларировали руководитель барнаульской больницы № 10 Павел Польников (904 тыс.) и директор Барнаульского базового медицинского колледжа Ольга Бондаренко (989 тыс. рублей).

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