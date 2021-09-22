Горняк22: Сенатором от Алтайского края может стать Виктор Зобнев

Виктор Зобнев Фото: открытые источники

Он прошел в АКЗС на минувших выборах в составе тергруппы от «Единой России», войдя в первую тройку списка партии наряду с губернатором Виктором Томенко и спикером Александром Романенко

Новым сенатором Совета Федерации от Алтайского заксобрания может стать действующий депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Зобнев. Информацию об этом подтвердил лидер алтайских единороссов Александр Романенко на пресс-конференции в Сибирской медиагруппе в ночь после окончания выборов.

Кандидатуру политика обсудят на ближайших встречах с представителями других партий, которые будут представлены в новом составе АКЗС.

Однако в этот раз для принятия такого решения «ЕР» придется договариваться с коллегами по другим фракциям, так как партия власти потеряла большинство в региональном парламенте по итогам прошедших выборов. Сейчас у нее 31 мандат при необходимом простом большинстве в 35 голосов.

Таким образом, Зобнев может сменить на посту Сергея Белоусова, представлявшего законодательную ветвь власти края с 2008 года.

Виктор Зобнев на прошедших выборах пошел в новый созыв АКЗС как один из лидеров партийного списка.

ТОЛК