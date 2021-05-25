Горняк22: Богатая наследница. Кто такая Саша Новикова, которая стала женой рэпера Федука

Федук и Саша Новикова Фото: instagram.com/howtosasha/

Рэпер Федук больше не холостяк: он женился на Саше Новиковой, с которой встречался несколько лет. Пара опубликовала фото с регистрации в соцсетях

Рэпер Федук (Feduk) и дочь известного ресторатора Саша Новикова поженились в Москве. Информацию о своем бракосочетании они подтвердили фотографиями в Instagram.

Пара находится в отношениях с 2019 года, пишет Sport24. Историю своего знакомства Федук и Новикова рассказывали в эфире программы «Вечерний Ургант». Рэпер встретил девушку в магазине, спросил у кассира кто она, нашел в социальных сетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aleksandra Novikova (@howtosasha)

Кто такая Саша Новикова

Саша Новикова – предпринимательница, владелец компании по производству и доставке здорового питания, автор книги «How to Green. Полезные рецепты от Саши Новиковой». Ее отец – успешный ресторатор Аркадий Новиков, на счету которого более ста реализованных бизнес-проектов.

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