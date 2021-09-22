Горняк22: СМИ узнали, кто может возглавить минспорта Алтайского края вместо Перфильева

Алексей Перфильев Фото: Виталий Барабаш

В прессе уже неоднократно писали о его возможном уходе с поста – сам он эту информацию опровергал, но при этом признавался в «федеральных амбициях»

Слухи о возможной отставке министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева вновь появились в региональных СМИ. О предполагаемых сроках увольнения и имени вероятного сменщика со ссылкой на сведения собственных источников пишет ИА «Банкфакс».

По данным ресурса, об отставке, предположительно, будет объявлено в конце текущего или начале следующего года. Что касается возможных кандидатур на замену, то в качестве одной из них издание называет Андрея Щукина – замначальника управления юстиции Алтайского края.

Андрей Щукин Фото: Анна Меньшикова

Такая замена станет «неожиданной для многих», считает ресурс.

«Если Щукин, который связан со спортом, в частности с хоккеем, действительно получит назначение, его энергии и эксцентричности, вероятно, наконец найдется должное применение», – отмечают журналисты.

Андрей Щукин ранее возглавлял алтайское реготделение ЛДПР, а потом перешел в «ЕР». Был одним из ярких политиков края, известный звонкими высказываниями и эпатажными поступками. В 2017 году в период губернаторства Александра Карлина получил пост одного из его заместителей, однако спустя полтора года покинул должность и перешел в управление юстиции.

О том, что Алексей Перфильев намерен сменить работу, вновь переехав в Москву, алтайские СМИ писали уже не раз. Сам министр эту информацию не подтверждал, но признавался, что у него есть амбиции поработать на федеральном уровне.

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