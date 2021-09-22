Горняк22: В Барнауле выставили на продажу часть здания бывшего Дома быта

Дом быта Фото: barnaul.cian.ru

В объявлении о продаже отметили, что покупку такой недвижимости можно рассматривать в качестве варианта готового бизнеса

В Барнауле за 55 млн рублей продают второй этаж пристройки к бывшему Дому быта по адресу: проспект Ленина, 106/1. Собственник уточняет, что на площадях работают действующие арендаторы, сообщает «Циан».

Владельцем недвижимости является бизнесмен Герман Богушевский. Площадь помещения составляет более 1 тыс. кв. метров. Сейчас там располагаются Федерация бильярдного спорта Алтайского края, клуб «Богема» и банкетный зал Royal.

Здание, где располагается помещение, находится на красной линии, рядом оборудована просторная парковка. Остановки общественного находятся в шаговой доступности.

Известно, что это уже не первая попытка реализовать этот объект.

Ранее стало известно, что в Барнауле продают сразу несколько квартир в высотках. В ЖК «Европейский» на ул. Шумакова, 11, продают двухуровневую квартиру за 5 млн 980 тыс. рублей. В другом высотном 25-этажном доме Барнаула на предпоследнем этаже продают сразу три квартиры.

ТОЛК