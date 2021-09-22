Горняк22: Алтайский единоросс Иван Лоор одержал победу на выборах в ГД в Сирии

Иван Лоор на голосовании за поправки в Конституцию Фото: Олег Укладов

Всего право проголосовать за границей по двум «алтайским» округам получило свыше 70 тысяч соотечественников – их прикрепили к 41-му участку

Кандидат от «Единой России», экс-председатель Алтайского заксобрания Иван Лоор победил при голосовании российских граждан в Сирии на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РБК.

Участок в арабской стране относился к Славгородскому одномандатному избирательному округу, за Лоора отдали голоса 4 390 человек. Всего число избирателей, принявших участие в голосовании, здесь составило 7 118.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Анна Левашова (545 голосов). Третье и четвертое места разделили соответственно Максим Крайн из ЛДПР (493) и Александр Андрющенко из партии «Коммунисты России» (415).

В целом по Славгородскому округу Лоор получил 37,94% голосов. При этом по партийному списку в Сирии «Единая Россия» получила 92,64% (6 594 голоса).

Проживающие за границей россияне могли принять участие в выборах депутатов Госдумы по двум одномандатным округам, образованным на территории Алтайского края, – Барнаульскому и Славгородскому. К первому были приписаны 12 избирательных участков в Австралии, Азербайджане, Китае, ОАЭ и Португалии. За вторым закрепили 29 – в том числе Турцию, Японию, Египет, Швейцарию, Сирию, Тонга и Самоа. Всего право проголосовать за границей по «алтайским» округам получили свыше 70 тысяч россиян.

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